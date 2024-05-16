Востоковед Маслов: визит президента Путина встраивается в общую стратегию развития КНР | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:48 Востоковед Маслов: визит президента Путина встраивается в общую стратегию развития КНР

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Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов рассказал об особенностях визита президента России Владимира Путина в Китай. Слова эксперта опубликовала радиостанция Sputnik.

По его мнению, символичным фактом является участие нового министра обороны Андрея Белоусова и секретаря Совбеза Сергея Шойгу в неформальной встрече лидеров стран.

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«Очевидно, что Путин хочет представить новое правительство с некоторыми изменениями. Например, новую роль Белоусова», — пояснил специалист.

Маслов добавил, что Белоусов довольно хорошо известен коллегам из Китая. Он также отметил, что поездка российского президента встраивается в общую стратегию развития КНР.