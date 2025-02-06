Востоковед Маслов: РФ сложно выйти на рынок Китая из-за незнания страны

Востоковед Алексей Маслов, выступая в эфире радиостанции Sputnik , рассказал, почему России довольно сложно выйти на китайский рынок.

По словам эксперта, вопрос политики — не самая большая проблема разворота на Восток. Главная трудность заключается в абсолютном незнании самого Китая, пояснил специалист.

«Если хотим продавать там муку, то приходится в Китае покупать мельницу. <…> Но поскольку китайцы друг друга знают, а наш аграрий знает только того китайца, которому он продает зерно, пробиться он дальше не может», — сообщил Маслов.

Он также отметил, что выход на зарубежный рынок требует соблюдения ряда тонкостей, на изучение которых нужно потратить несколько лет. При этом российский бизнес, добавил эксперт, уже ориентирован в другую сторону.