Востоковед Макаренко назвал две ключевые цели Трампа в отношении Ирана

Международная напряженность между США и Ираном стремительно набирает обороты, предвещая возможность начала крупномасштабного конфликта. Президент США Дональд Трамп направил вторую группу боевых кораблей к побережью Ирана, оставив открытыми двери для дипломатического урегулирования, но одновременно не исключив возможность силовых действий. Востоковед Олег Макаренко подчеркнул, что Трамп преследует две ключевые цели. Об этом сообщил KP.RU .

По его словам, Трамп хочет установить контроль над ядерной программой Ирана и ликвидировать угрозу от иранских баллистических ракет. Отсутствие инспекторов МАГАТЭ на объектах Ирана вызывает серьезное беспокойство у международного сообщества, поскольку неизвестно, какое количество обогащенного урана имеется в распоряжении исламской республики.

Центральное командование вооруженных сил США объявило о прибытии авианосца Abraham Lincoln в Индийский океан, усиливая присутствие американского флота в регионе. По оценкам экспертов, первая фаза удара может состояться в ближайшие 48 часов, хотя конкретные сроки пока не определены.