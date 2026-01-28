Востоковед Макаренко назвал две ключевые цели Трампа в отношении Ирана
Международная напряженность между США и Ираном стремительно набирает обороты, предвещая возможность начала крупномасштабного конфликта. Президент США Дональд Трамп направил вторую группу боевых кораблей к побережью Ирана, оставив открытыми двери для дипломатического урегулирования, но одновременно не исключив возможность силовых действий. Востоковед Олег Макаренко подчеркнул, что Трамп преследует две ключевые цели. Об этом сообщил KP.RU.
По его словам, Трамп хочет установить контроль над ядерной программой Ирана и ликвидировать угрозу от иранских баллистических ракет. Отсутствие инспекторов МАГАТЭ на объектах Ирана вызывает серьезное беспокойство у международного сообщества, поскольку неизвестно, какое количество обогащенного урана имеется в распоряжении исламской республики.
Центральное командование вооруженных сил США объявило о прибытии авианосца Abraham Lincoln в Индийский океан, усиливая присутствие американского флота в регионе. По оценкам экспертов, первая фаза удара может состояться в ближайшие 48 часов, хотя конкретные сроки пока не определены.