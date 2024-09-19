Востоковед Лукьянов: ответ «Хезболлы» на предполагаемую кибератаку Израиля зависит от причиненного ущерба
Научный сотрудник института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал варианты ответа от «Хезболлы» на предполагаемую кибератаку Израиля.
По его словам, все зависит от ущерба, который ливанская организация понесла в последние дни.
«Если цели Израиля были достигнуты, то управленческие цепочки разорваны либо повреждены. Это замедлит координационные процессы», — сказал эксперт.
Лукьянов считает, что союзники «Хезболлы» не заинтересованы в том, чтобы форсировать военную кампанию.
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