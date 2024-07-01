Востоковед Котков заявил, что коллективный Запад хочет окружить Китай кольцом недоброжелателей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что поддержка Китаем России способствует развитию крупнейшего военного конфликта в Европе с момента окончания Второй мировой войны, что ставит под угрозу западные интересы и ценности. Это заявление прокомментировал «Ридусу» руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

По словам аналитика, стратегия Запада направлена на создание разлома в отношениях между Китаем и Россией, чтобы изолировать его.

«США и их союзники намерены вынудить Пекин играть по западным правилам. Конечная цель — взять Китай под контроль. Запад никогда не смирится с тем, что во главе Китая находится самостоятельное правительство», — отметил Котков,

Он добавил, что при этом Китай не заявлял о союзничестве с Россией. Он всегда сохранял нейтрально-дружеские отношения с последней, потому что она является важным источником минеральных ресурсов.