Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Китай ведет активную подготовку к возможному военному вторжению на Тайвань. Местные военные обеспокоены тем, что китайские ВВС расширили боевой радиус благодаря новым истребителям J-10, J-11, J-16 и J-20, которые могут долететь до побережья без дозаправки. Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе со «Свободной Прессой» отметил, что мирное решение вопроса Тайваня кажется маловероятным.

Эксперт подчеркнул, что без значительных уступок со стороны Китая такой сценарий едва ли осуществим. По мнению специалиста, вторжение может произойти в любой момент.

На вопрос о том, как США могут помочь Тайваню, Котков ответил, что поблизости от острова находятся американские военные базы: на территории Японии (Окинава), на Филиппинах и на острове Гуам. Там есть база стратегических бомбардировщиков, которые еще во время войны во Вьетнаме вылетали наносить удары.

«Там главная проблема в том, чтобы тайваньские вооруженные силы продержались до подхода американского флота. Если они не продержатся 10 дней, то все, Соединенные Штаты никоим образом Тайваню помочь не смогут. Китай все-таки рядом, и он способен быстро перебросить туда большое количество войск», — подчеркнул Котков.

По информации Financial Times, представители Минобороны Тайваня сообщили, что десантные войска КНР постоянно тренируются вблизи портов отправления, а подразделения армейской авиации приведены в состояние готовности.