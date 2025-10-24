Востоковед Кистанов заявил, что в российско-японских отношениях не будет кардинальных изменений с новым премьером

Отношения России и Японии не потерпят кардинальных изменений после вступления Санаэ Такаити в должность японского премьер-министра. Таким мнением поделился руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в беседе с RT .

Как отметил специалист, последние несколько лет Япония активно поддерживает риторику коллективного Запада, связанную с антироссийским курсом на фоне специальной военной операции на Украине.

«Она объясняет свое участие в этой кампании и своё желание не допустить позитивного для России исхода конфликта тем, что якобы Китай, следуя примеру России на Украине, может силой попытаться присоединить к себе Тайвань. А Тайвань, с точки зрения японцев, имеет самое непосредственное отношение к безопасности Японии», — добавил эксперт.

Поэтому не стоит ожидать каких-то явных изменений в российско-японских отношениях, а вопрос возобновления мирных переговоров между Россией и Японией и вовсе покрыт толстым слоем тумана, подчеркнул Кистанов.