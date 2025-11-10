Востоковед Кистанов указал на крайнюю болезненность вопроса по Курилам в Японии
Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов прокомментировал ситуацию с выговором японскому министру по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикаваде. Об этом сообщил RT.
Напомним, глава ведомства назвал южную часть Курильских островов заграничной территорией, из-за чего подвергся резкой критике. Аналитик отметил крайнюю чувствительность темы для японской общественности.
«А вот это действительно сделал деятель такое двусмысленное заявление, которое можно с точки зрения этой позиции официально истолковать как признание того, что эти острова являются российскими, поскольку из него следует, что это иностранная для Японии территория», — высказался эксперт.
По его словам, на самом деле ситуация обусловлена случайной оговоркой политика, а не сменой официального курса японского руководства.