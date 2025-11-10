Востоковед Кистанов указал на крайнюю болезненность вопроса по Курилам в Японии

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов прокомментировал ситуацию с выговором японскому министру по делам Окинавы и «северных территорий» Хитоси Кикаваде. Об этом сообщил RT .

Напомним, глава ведомства назвал южную часть Курильских островов заграничной территорией, из-за чего подвергся резкой критике. Аналитик отметил крайнюю чувствительность темы для японской общественности.

«А вот это действительно сделал деятель такое двусмысленное заявление, которое можно с точки зрения этой позиции официально истолковать как признание того, что эти острова являются российскими, поскольку из него следует, что это иностранная для Японии территория», — высказался эксперт.

По его словам, на самом деле ситуация обусловлена случайной оговоркой политика, а не сменой официального курса японского руководства.