Востоковед Кича рассказала о целях Ирана в противостоянии с США
Востоковед Кича: Иран добивается вытеснения США с Ближнего Востока
Иран рассматривает противостояние с Израилем как борьбу за выживание, поэтому в боевых действиях против поддерживающих Тель-Авив США Исламская Республика поставила перед собой цель вытеснить американских военных с Ближнего Востока. Об этом в эфире подкаста 360.ru «Лепта» заявила востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.
По ее словам, для Тегерана конфликт с Израилем приобрел экзистенциальный характер, поэтому рассчитывать на его разрешение прежними способами уже не приходится.
«Мирным путем это уже не разрешится. Это совершенно очевидно. Для Ирана это абсолютная эсхатологическая война. С одной стороны, это война экзистенциальная, на выживание, с другой стороны, для Ирана это борьба с силами тьмы, как ни крути», — объяснила Кича.
Востоковед отметила, что подобная риторика характерна для обеих сторон конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также неоднократно представлял противостояние как борьбу света и тьмы.
При этом у Тегерана, по мнению Кичи, существует вполне конкретная стратегическая цель — лишить США возможности опираться на разветвленную военную инфраструктуру в регионе.
«Победа в том, чтобы выдавить Америку с Ближнего Востока в первую очередь», — заявила востоковед.
Она пояснила, что именно поэтому главными целями иранских обстрелов стали американские военные базы в соседних с США странах. Кроме того, американские объекты входят в региональную систему противовоздушной и противоракетной обороны, связанную с защитой Израиля.
Поэтому ослабление этой инфраструктуры одновременно меняет сложившийся баланс сил.
«Иран просто эту военную американскую инфраструктуру убирает под ноль», — подчеркнула Кича.
Выпуск подкаста «Лепта» с востоковедом и автором книг о культуре и политике Ближнего Востока Марией Кичей доступен на всех платформах 360.ru.