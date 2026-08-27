Востоковед Кича рассказала о целях Ирана в противостоянии с США

Иран рассматривает противостояние с Израилем как борьбу за выживание, поэтому в боевых действиях против поддерживающих Тель-Авив США Исламская Республика поставила перед собой цель вытеснить американских военных с Ближнего Востока. Об этом в эфире подкаста 360.ru «Лепта» заявила востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.

По ее словам, для Тегерана конфликт с Израилем приобрел экзистенциальный характер, поэтому рассчитывать на его разрешение прежними способами уже не приходится.

«Мирным путем это уже не разрешится. Это совершенно очевидно. Для Ирана это абсолютная эсхатологическая война. С одной стороны, это война экзистенциальная, на выживание, с другой стороны, для Ирана это борьба с силами тьмы, как ни крути», — объяснила Кича.

Востоковед отметила, что подобная риторика характерна для обеих сторон конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также неоднократно представлял противостояние как борьбу света и тьмы.

При этом у Тегерана, по мнению Кичи, существует вполне конкретная стратегическая цель — лишить США возможности опираться на разветвленную военную инфраструктуру в регионе.

«Победа в том, чтобы выдавить Америку с Ближнего Востока в первую очередь», — заявила востоковед.

Она пояснила, что именно поэтому главными целями иранских обстрелов стали американские военные базы в соседних с США странах. Кроме того, американские объекты входят в региональную систему противовоздушной и противоракетной обороны, связанную с защитой Израиля.

Поэтому ослабление этой инфраструктуры одновременно меняет сложившийся баланс сил.

«Иран просто эту военную американскую инфраструктуру убирает под ноль», — подчеркнула Кича.

Выпуск подкаста «Лепта» с востоковедом и автором книг о культуре и политике Ближнего Востока Марией Кичей доступен на всех платформах 360.ru.