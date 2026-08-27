Востоковед Кича назвала убийство Хаменеи главной ошибкой США

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи не привело к разрушению политической системы страны, потому что ее не строили вокруг одного человека. Об этом в эфире подкаста 360.ru «Лепта» заявила востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.

Она подчеркнула, что погибший в ходе американского ракетного удара рахбар вел очень скромный образ жизни. Жил в обычном доме, общался с соседями, посещал соседние мечеть и медресе.

«Все прекрасно знали, что здесь живет Хаменеи, что он гулял по району, что он заходил к бедным, все его знали. Не надо было вычислять, где он живет. Он был очень-очень скромным человеком. И это одна из причин, по которой его и хоронили всей страной», — заявила Кича.

Востоковед отметила, что рахбар мог получить гораздо более серьезную защиту. Охранники могли бы спрятать его в бункер, но он сознательно не пошел на этот шаг.

«Он просто дал себя убить, потому что понимал, что система не рухнет. Потому что понимал, что начнется после этого. <… > Исламская Республика Иран — это не режим личной диктатуры. Это то, что нужно очень хорошо понимать», — подчеркнула Кича.

Эксперт подчеркнула, что убийство рахбара только объединило всех жителей Ирана, в том числе тех, кто не поддерживал внутреннюю политику.

«Эти девочки, которые против хиджабов, теперь бегают по Тегерану с портретами Хаменеи и кричат: „Правительство, сделай атомную бомбу и сбрось ее на Израиль, потому что они убили нашего рахбара“. Это так и работает», — подчеркнула востоковед.

Она отметила, что убийство рахбара стало самой серьезной ошибкой США и Израиля, которую они усугубили ликвидацией приближенных к Хаменеи людей.

Выпуск подкаста «Лепта» с востоковедом и автором книг о культуре и политике Ближнего Востока Марией Кичей доступен на всех платформах 360.ru.