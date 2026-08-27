Востоковед Кича назвала мифом светский путь Ирана при Пехлеви

Востоковед Кича: фото женщин в мини-юбках не отражали жизнь всего Ирана

Многие люди считают, что Иран во время правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви был светским государством. Это абсолютно искаженное представление о жизни страны, основанное на фотографиях иранских женщин в мини-юбках. Об этом в подкасте 360.ru «Лепта» заявила востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.

Она пояснила, что на снимки попали представительницы золотой молодежи из очень обеспеченных и вестернизированных семей. При этом большая часть населения Ирана оставалась достаточно консервативной.

«Эти фотографии девочек в коротких юбочках сделаны либо в студиях для модных журналов, либо буквально в Тегеране на одной улице. То есть это аналог местных Патриков», — заявила Кича.

Востоковед добавила, что подобные кадры сформировали абсолютно неправильное восприятие жизни в Иране до Исламской революции. Кича напомнила, что при шахе действовала конституция предыдущей династии Каджаров, закрепляющая особое положение шиитского ислама и духовенства.

«Светский, прозападный, проамериканский и просвещенный Иран с девочками в коротких юбочках являлся абсолютной теократической монархией», — заявила Кича.

Эксперт подчеркнула, что шиитское духовенство не представляло единой политической силы.

Среди мулл и аятолл встречались как сторонники шаха, так и его противники, приверженцы левых взглядов, которые даже переводили на фарси труды Карла Маркса.

Сам Мохаммед Реза Пехлеви также оставался глубоко религиозным человеком. Поэтому противопоставление «светского шаха Ирана» и появившейся после революции религиозной страны востоковед назвала чрезмерным упрощением.

Полный разговор о неожиданных сторонах Ирана с востоковедом Марией Кичей в подкасте «Лепта» доступен на всех платформах 360.ru.