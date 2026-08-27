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    Востоковед Кича назвала маргиналами сторонников династии Пехлеви

    Востоковед Кича: Пехлеви не пользуется поддержкой среди иранской диаспоры

    Michael Kuenne/Keystone Press Agency
    Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви не имеет никакой поддержки ни внутри страны, ни среди уехавших за границу иранцев. Об этом в эфире подкаста 360.ru «Лепта» заявила востоковед и автор книг о культуре и политике Ближнего Востока Мария Кича.

    Она подчеркнула, Пехлеви и его сторонников даже многочисленная иранская диаспора, которая разбросана по всему миру, не воспринимает всерьез.

    «Они маргиналы даже среди иранской диаспоры, которая живет за рубежом», — заявила Кича.

    Востоковед подчеркнула, что эмигрантов из Ирана ошибочно считают противниками Исламской Республики. Она пояснила, что уезжать люди начали еще задолго до революции 1979 года — ради учебы, работы, бизнеса, создания семьи.

    Даже среди живущих сейчас в США и Канаде иранцев, которые критически относятся к нынешней власти на родине, очень много противников Пехлеви, которые считают его непорядочным человеком.

    Востоковед подчеркнула, что видит смену власти в Иране только в виде внутренней трансформации внутренней политической системы, которая в итоге сделает страну более свободной.

    Выпуск подкаста «Лепта» с востоковедом и автором книг о культуре и политике Ближнего Востока Марией Кичей доступен на всех платформах 360.ru.