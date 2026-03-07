Востоковед Керимов отметил, что США намерены уничтожить вооруженные силы и систему госвласти Ирана

Соединенные Штаты и Израиль пытаются лишить Иран возможности сопротивляться, полностью уничтожив вооруженные силы и систему государственной власти страны. Таким мнением поделился востоковед Турал Керимов в эфире радио Sputnik .

«В эти дни-недели они будут пытаться выбить всю энергосистему Ирана полностью, чтобы коллапс энергетический наступил. Тогда Иран окажется в каменном веке», — отметил специалист.

Керимов добавил, что союзники также планируют сделать все, чтобы население Ирана вышло на восстание.