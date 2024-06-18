Востоковед Каргин: нового военного кабмина в Израиле не будет

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распустил чрезвычайный военный кабинет министров вслед за уходом из правительства одного из лидеров оппозиции Бени Ганца. Новый кабмин создан не будет, сообщил востоковед, политолог Александр Каргин в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, в случае сохранения военного кабмина в него потребовалось бы включить более правых министров — Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. Подобные назначения сделали бы структуру плохо контролируемой для Нетаньяху.

Каргин также связал роспуск кабмина с выходом из военного коалиционного правительства Гади Айзенкота.