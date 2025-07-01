Востоковед Исаев заявил, что наличие секретного объекта у Ирана не подкреплено доказательствами

Востоковед и глава Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев в разговоре с сайтом Life прокомментировано заявление президента США Дональда Трампа о возможном существовании тайного объекта в Иране.

Эксперт заявил, что утверждения требуют проверки, однако абсолютная достоверность отсутствует. Иран официально подтвердил исключительно мирный характер своей ядерной программы, контролируемой МАГАТЭ.

Политики часто делают громкие заявления, не подкрепленные доказательствами, напомнил востоковед. Оценивать ситуацию следует объективно, учитывая международные инспекции и официальные подтверждения, подчеркнул Исаев.