Востоковед Геворгян: Израиль не может поразить ядерные объекты Ирана | 360°

26 апреля 2024, 13:00
Востоковед Геворгян: Израиль не может поразить ядерные объекты Ирана
У Израиля отсутствует вооружение, чтобы поразить расположенные глубоко в скалах иранские ядерные объекты. Такое мнение выразила политолог и востоковед Каринэ Геворгян в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам эксперта, Израиль исчерпал запас ракет систем «Железный купол» и «Праща Давида», его нужно восполнить. При этом ядерные объекты Ирана достаточно хорошо защищены, они находятся в базальтовых скалах на большой глубине.
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Отмечается, что после массированной атаки Ирана по израильской территории страны пригрозили друг другу ударами по ядерным объектам.
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Иран
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