Востоковед Гафуров указал на экономический характер избрания Хаменеи на пост верховного лидера Ирана

Назначение Моджтабы Хаменеи на должность верховного лидера Ирана связано преимущественно с экономическими факторами, заявил востоковед Саид Гафуров в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По словам эксперта, администрация рахбара является одним из крупнейших экономических субъектов в стране. Она контролирует многочисленные фонды, значительную долю высокотехнологичных отраслей, а также большую часть оборонной промышленности и предприятий двойного назначения.

Гафуров указал, что Хаменеи отличается консервативными убеждениями и выраженно противостоит реформаторскому курсу, что потенциально создаст баланс сил в иранской власти, учитывая принадлежность действующего президента к сторонникам реформ.