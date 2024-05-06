Востоковед Федорова: полностью освободить Рафах невозможно | 360°

06 мая 2024, 18:29
Востоковед Федорова: полностью освободить Рафах невозможно
Израильская армия призвала палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа. При этом полностью освободить Рафах невозможно, сообщила востоковед Ирина Федорова в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, сейчас по предварительным оценкам в этом районе находятся более полутора миллионов палестинцев. Эвакуировать в гуманитарные зоны такое количество людей очень сложно, процесс займет много времени.
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Отмечается, что мирным жителям предлагают перебраться в районы Аль-Маваси и Хан-Юниса.
Конфликт Израиля и Палестины
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