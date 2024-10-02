Востоковед Долгов заявил, что США невыгодна большая война на Ближнем Востоке

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с телеканалом «Звезда»объяснил, почему Соединенные Штаты не поддерживают развязывание большой войны на Ближнем Востоке.
По словам эксперта, на фоне предвыборной кампании в США претендентам не хочется говорить о решении конфликта с помощью силы. Все они, как отметил Долгов, выражают необходимость решать противостояние мирными способами.
«Для США сейчас не нужна большая война на Ближнем Востоке. Она не в их интересах. Тем более прямое столкновение с Ираном. Это приведет к жертвам среди американских военных», — сказал эксперт.
При этом Долгов считает, что вмешательство Ирана после убийства лидера «Хезболлы» Израилем было предсказуемым.
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