Востоковед Чупрыгин: вероятность реализации планов США по сектору Газа нулевая

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна восстановит сектор Газа, взяв его под контроль. В беседе с ИА НСН свое мнение высказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Эксперт назвал нулевой вероятность реализации соответствующих планов. На ситуацию в регионе способны оказать влияние только ближневосточные элиты.

«Трамп — мастер блефа, и он это демонстрирует практически каждый день. При этом определенная доля разума в его словах есть», — отметил специалист.

Он выделил общую идею подобных высказываний Трампа. Речь идет о необходимости «все вычистить и заново все построить». Однако на Ближнем Востоке это сделать невозможно, подчеркнул Чупрыгин.