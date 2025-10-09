Востоковед Бридже подчеркнул, что достижение стабильного мира между Израилем и ХАМАС требует усилий с обеих сторон

Востоковед Дмитрий Бридже прокомментировал предложенный план урегулирования конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, назвав его хрупким и нестабильным. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнул, что достижение стабильного мира требует значительных усилий обеих сторон.

Основные трудности связаны с различиями в целях и интересах участвующих сторон. Израиль преследует цели укрепления безопасности и снижения потенциала вооруженного сопротивления, тогда как ХАМАС стремится сохранить политический вес и признание среди палестинского народа. Согласовать эти противоположные устремления в едином соглашении представляется весьма проблематичным.

Дополнительные риски возникают из-за внутренней динамики каждой стороны. Внутри Израиля усиливается давление со стороны правых партий, настроенных категорически против переговоров с ХАМАС. В самой палестинской группировке наблюдаются внутренние конфликты между различными фракциями, каждая из которых имеет собственное видение путей выхода из кризиса.