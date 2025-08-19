Востоковед Бридже назвал временным соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС

Востоковед Дмитрий Бридже, комментируя соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявил, что достигнутый 60-дневный режим тишины носит временный характер и не решает основополагающих противоречий между сторонами. Об этом написали «Известия» .

ХАМАС официально подтвердил свое согласие на предложенный Египтом и Катаром проект перемирия, целью которого является обеспечение обмена пленными, смягчение гуманитарной ситуации и ослабление внешнего давления на сектор Газа. Тем не менее, Бридже подчеркнул, что такое краткосрочное перемирие не устраняет глубинные причины конфликта, что препятствует разрешению ситуации в Газе и созданию долговечного мира.

По его мнению, отсутствие комплексного подхода к основным причинам противостояния мешает движению вперед и сохраняет высокую вероятность возобновления вооруженного противостояния после окончания срока перемирия.