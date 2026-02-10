Востоковед Балмасов заявил, что Турция предпринимает шаги в направлении создания собственного ядерного оружия

Турция сделала официальное заявление о намерении обзавестись собственными запасами ядерного оружия, обосновав это возможной реакцией на потенциальные действия соседей по региону. Эта новость вызвала отклик среди экспертов, в частности исследователя Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, написал «Ридус» .

Он отметил, что Турция уже предпринимает шаги в направлении создания собственного ядерного потенциала, в том числе начав переговоры с Нигером о приобретении урана.

Балмасов подчеркнул, что несмотря на обязательства Турции перед международным сообществом и подписанными ею соглашениями, такая динамика может указывать на реальные намерения Анкары вступить в ряды обладателей ядерного оружия. Он также указал на необходимость учета изменившейся геополитической обстановки и амбиций турецкого руководства, что делает формирование надежного и сбалансированного механизма контроля над производством и распространением ядерного оружия актуальной задачей международного сообщества.