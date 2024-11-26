Востоковед Балмасов заявил, что предполагаемое соглашение Израиля и Ливана не продлится долго

Даже если Ливан и Израиль подпишут соглашения о взаимном прекращении огня, не стоит надеяться, что оно просуществует долго. Такое мнение в беседе с RT выразил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

По его словам, подобное соглашение не решит проблему Израиля, даже север станы не будет в достаточной безопасности.

«Теоретически, испытавшие сильный удар „Хезболла“ и Иран могут согласиться на временное прекращение огня», — отметил эксперт.

Он добавил, что Израиль при этом вряд ли недолго решит затаиться, потому что перед ним стоят задачи, которым противоречит подобный «режим тишины».