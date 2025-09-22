Востоковед Балмасов заявил, что Израиль может аннексировать Западный берег Иордана в ответ на признание Палестины

Израиль может предпринять шаги по аннексии Западного берега реки Иордан в ответ на возможное признание государства Палестина отдельными странами. Таким мнением поделился эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Как отметил специалист, такая мера рассматривается руководством Израиля в лице премьера Биньямина Нетаньяху как наиболее вероятный ответ. Помимо возможного расширения границ Израиля, власти рассматривают варианты введения персональных санкций в отношении государств, поддерживающих независимость Палестины.

Возможные меры включают ограничения доступов третьих стран к уникальным технологическим разработкам Израиля. Подобный сценарий усиливает напряженность вокруг территориального конфликта и вызывает обеспокоенность мирового сообщества, подчеркнул Балмасов.