Востоковед Балмасов усомнился в возможности США уничтожить все ядерные мощности Ирана

В Иране размещены глубоко спрятанные ядерные объекты, находящиеся на глубинах до километра, и уничтожить их даже стратегической авиации США будет крайне проблематично. Об этом заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с ИА НСН .

По словам аналитика, Израиль не в силах самостоятельно ликвидировать ядерные мощности Ирана, пригодные для создания оружия. Некоторые объекты глубоко скрыты — на расстоянии от 800 до 1000 метров под землей. Израильская авиация не оснащена технологиями, способными доставить ракеты на такую глубину.

«Здесь даже вопрос, сможет ли американская стратегическая авиация разнести там все», — заявил эксперт.

Он также отметил, что простые демонстративные удары не дадут нужного результата, реальное поражение — это совершенно другой уровень.