Востоковед Балмасов счел маловероятным урегулирование конфликта после операции Израиля в Газе

Мирное разрешение конфликта после израильской сухопутной операции в секторе Газа кажется крайне маловероятным. Такое мнение высказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с « Известиями ».

Эксперт подчеркнул, что на протяжении десятилетий идея мирного урегулирования ближневосточного кризиса, особенно палестино-израильского вопроса, остается скорее мифом, чем реальностью.

«Но здесь, конечно, все будет зависеть от реальной готовности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху осуществить перемещение этого населения», — добавил аналитик.

Комментируя реакцию палестинской стороны на высказывания Нетаньяху, Балмасов предположил, что лидеры Палестины продолжат искать поддержку среди других арабских государств и международной общественности, стремясь обеспечить себе политическую и гуманитарную помощь.