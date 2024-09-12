Израиль предложил лидеру ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на заложников и отказ от контроля над всем анклавом. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал востоковед Сергей Балмасов.

По мнению специалиста, соответствующее предложение является «ловлей на дурачка». Если Синвар пойдет на такую сделку, его могут ликвидировать.

«Представители ХАМАС, получив такое предложение, явно поперхнулись от того, как сильно израильские спецслужбы охотятся на их главу», — отметил эксперт.

Он также предположил, что при освобождении заложников у Израиля будут развязаны руки в вопросе атак на сектор Газа.