Востоковед Балмасов: Нетаньяху совершает ошибку, не пользуясь лояльностью Трампа

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с ИА НСН высказал мнение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершает ошибку, поскольку не хочет воспользоваться лояльностью Дональда Трампа и его предложением переселить палестинцев в Сирию.

«Трамп и его окружение блещут различными инициативами от расселения палестинцев по странам Северной Африки, Сомали», — сказал собеседник.

Балмасов считает, что переселение палестинцев с территории Газы вполне реально, однако для него не совсем понятно, кто будет спонсировать этот процесс.

Ранее CBS писал, что США совместно с Израилем рассматривают Сирию, Сомали и Судан как возможные места для переселения жителей Газы.