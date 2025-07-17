Востоковед Балмасов назвал власти Сирии куклой с турецким суфлером

Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что народ страны не испытывает страха перед войной и готов бороться за свои права. В беседе с ИА НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов посоветовал стране контролировать высказывания, «ведь речь идет о противостоянии с Израилем».

«Но здесь устами властей Сирии, возможно, говорит турецкая разведка. Господин аш-Шараа давно похож на куклу, где есть суфлер», — допустил аналитик.

Он напомнил, что Израиль проводит свои действия тихо, но целенаправленно продвигает создание контролируемого буферного пояса на границе с Сирией — у израильской армии хватает ресурсов и сил.

По словам востоковеда, влияние на ситуацию окажет позиция американского президента Дональда Трампа, заинтересованного в стабилизации обстановки в Сирии. Однако Израиль, однажды надежный стратегический союзник США, теперь превратился в сложную проблему для Белого дома, добавил Балмасов.