Востоковед Балмасов: Израиль мог специально позволить хуситам атаковать аэропорт

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов предположил, что израильские власти намеренно оставили незамеченной выпущенную хуситами ракету, направленную на аэропорт Тель-Авива. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам аналитика, цель данного решения — подтолкнуть президента США Дональда Трампа к активизации действий против Ирана, снабжающего оружием йеменских повстанцев.

«В пользу этой версии говорит то, что траекторию полета ракеты можно было отследить, современные средства позволяют это сделать, она упала, не повредив критически важные сооружения», — пояснил специалист.

Он также отметил, что однократный запуск ракеты не представляет существенной угрозы для инфраструктуры аэродромов Израиля.