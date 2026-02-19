Востоковед Балмасов допустил возможность начала военного конфликта между США и Ираном

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с ИА НСН выразил мнение о возможности начала военного конфликта между США и Ираном. Он подчеркнул, что вероятность применения силы возрастает, несмотря на продолжающиеся переговоры в Женеве.

США планируют провести военную операцию, целью которой станет разрушение инфраструктуры, представляющей угрозу для Израиля и союзников США. Балмасов указал, что минимальное задание операции — нанесение ударов по объектам, создающим прямую угрозу безопасности Израиля, а максимальная цель — полная смена режима в Иране.

Однако эксперт считает, что реализация максимальной цели потребует большего времени и ресурсов, так как прямое нападение на Иран может объединить общество вокруг действующего правительства. Предполагаемая операция может потребовать иного подхода, нежели обычные бомбардировки, чтобы достигнуть поставленных целей.

Требования США к Ирану включают отказ от ядерной программы, сокращение программы разработки баллистических ракет и ликвидацию программы беспилотников. Балмасов подчеркнул, что Иран находится в сложном положении, так как требования США практически невыполнимы, что повышает вероятность начала конфликта.