Восемь человек погибли и минимум 50 получили ранения в результате взрыва АЗС в Йемене

Reuters: в Йемене 8 человек погибли и 50 пострадали при взрыве на АЗС

В провинции Эль-Байда в Йемене взорвалась заправочная станция вместе с резервуаром для хранения топлива. Как сообщило агентство Reuters , в результате взрыва погибли восемь человек и 50 получили ранения.

При этом источник РИА «Новости» в администрации провинции уточнил, что взрыв произошел в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда на станции по продаже бытового газа.

«Возникший в результате этого сильный пожар привел к гибели семи и ранению 65 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии», — добавил собеседник агентства.

Также по его данным, от взрыва получили повреждения более 20 автомобилей.

Ранее в Петрозаводске в пятиэтажном жилом доме взорвался газ. При этом пострадали четыре человека.