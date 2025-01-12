Восемь человек погибли и минимум 50 получили ранения в результате взрыва АЗС в Йемене

В провинции Эль-Байда в Йемене взорвалась заправочная станция вместе с резервуаром для хранения топлива. Как сообщило агентство Reuters, в результате взрыва погибли восемь человек и 50 получили ранения.
При этом источник РИА «Новости» в администрации провинции уточнил, что взрыв произошел в районе Эн-Насифа на севере провинции Эль-Байда на станции по продаже бытового газа.
«Возникший в результате этого сильный пожар привел к гибели семи и ранению 65 человек, 15 из них находятся в критическом состоянии», — добавил собеседник агентства.
Также по его данным, от взрыва получили повреждения более 20 автомобилей.
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