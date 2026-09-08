Президент США Дональд Трамп еще несколько лет назад поставил точку в вопросе о вступлении Украины в НАТО и закрыл для нее путь в альянс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он напомнил, что американский лидер потребовал от всех западных стран даже не совершать попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс.

«Сказал, что это было ясно задолго до [заявлений президента России Владимира] Путина. Вопрос закрыт, и не надо пытаться его поднимать», — заявил Лавров.

В начале августа посол Украины в Лондоне Валерий Залужный исключил возможность вступления страны в НАТО, несмотря на все попытки обещаний со стороны других участников альянса.

Он пояснил, что на протяжении 12 лет украинские военные постепенно переходили на стандарты НАТО под предлогом скорого вхождения в его состав. Но теперь ясно, что это не произойдет никогда.