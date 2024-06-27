Вооруженный ножом мужчина в Штутгарте отправил в больницу фанатов на Евро-2024
Полиция Штутгарта: при нападении в фан-зоне Евро-2024 пострадали 3 человека
В Штутгарте 26 июня произошла драка в фан-зоне Евро-2024. Мужчина ранил ножом трех человек, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии. Пресс-служба полиции сообщила об этом РИА «Новости».
«Всего пострадали три человека, двое из них получили тяжелые ранения», — сказал собеседник агентства.
Нападавшего задержали, мотивы преступления выяснит следствие. Собеседник агентства отказался разглашать гражданство пострадавших и заявил, что полиция постарается внимательно следить за ситуацией во время чемпионата.
Стычка произошла в фан-зоне Евро-2024 во время трансляции матча группы F между сборными Чехии и Турции. Последняя победила со счетом 2:1.
Стали известны 16 команд, прошедшие в 1/8 финала чемпионата. Матчи плей-офф пройдут 29 и 30 июня.