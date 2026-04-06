Евросоюз допустил ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX .

По его словам, любое межгосударственное образование, как и страны, проходит стадии становления, расцвета, вызовов и проблем, побед и развала.

«Можно говорить о наступившем периоде кризиса в Евросоюзе», — написал Володин.

Председатель Госдумы пояснил, что к этому привел целый ряд ошибок, допущенных ЕС. В их числе — опрометчивая ставка на дестабилизацию Украины.

«Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной. Приняв участие в кровавом перевороте на Украине, а затем вооружая неонацистский режим и поставляя боеприпасы, нанесли еще один удар по экономике своих стран», — указал Володин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о признаках кризиса в Евросоюзе и НАТО.