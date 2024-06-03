Волна смыла в море сотрудницу полиции в Одессе во время фотосессии

Сотрудница полиции погибла во время фотосессии у моря в Одессе

Сотрудница полиции Украины Олеся Олещук погибла в ходе собственной фотосессии в Одессе — волна смыла девушку в море. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

ЧП произошло вечером в воскресенье, 2 июня, погибшей было 20 лет. В Сети появились кадры, на которых видно, как полицейская находилась рядом с водой на пирсе, но волна захлестнула ее с головой и утянула на дно. Очевидцы бросились на помощь Олещук, но спасти ее не удалось.

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