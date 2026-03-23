Вокзал Брюсселя эвакуировали из-за подозрительного предмета
В Брюсселе эвакуировали центральный вокзал «Миди» после обнаружения подозрительного предмета в одном из поездов. Железнодорожное сообщение через станцию полностью остановили. Об этом сообщило агентство Belga.
Подозрительный предмет нашли в поезде, который находился у платформы вокзала. Полиция объявила об эвакуации пассажиров и персонала.
Представитель оператора бельгийских железных дорог сообщил, что движение поездов остановили как в направлении станции Брюссель-Миди, так и при отправлении с нее.
Из-за этого сбой затронул весь железнодорожный трафик через один из крупнейших транспортных узлов бельгийской столицы.
На место прибыли представители экстренных служб и полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
