Вокзал Брюсселя эвакуировали из-за подозрительного предмета

В Брюсселе эвакуировали центральный вокзал «Миди» после обнаружения подозрительного предмета в одном из поездов. Железнодорожное сообщение через станцию полностью остановили. Об этом сообщило агентство Belga .

Подозрительный предмет нашли в поезде, который находился у платформы вокзала. Полиция объявила об эвакуации пассажиров и персонала.

Представитель оператора бельгийских железных дорог сообщил, что движение поездов остановили как в направлении станции Брюссель-Миди, так и при отправлении с нее.

Из-за этого сбой затронул весь железнодорожный трафик через один из крупнейших транспортных узлов бельгийской столицы.

На место прибыли представители экстренных служб и полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

