Военный обозреватель Литовкин: США пришлось использовать ракету Minuteman III из складских запасов

США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III для демонстрации готовности ядерных сил. Пентагону пришлось использовать эту ракету из складских запасов, сообщил военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, заявления о развитии гиперзвуковой скорости являются недостоверными. Это очень старая ракета, она в принципе на такое неспособна.

Кроме того, вытаскивать из шахты ракету Minuteman III, которая стоит там 40 лет, очень опасно, отметил Литовкин.

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