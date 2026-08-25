Военный летчик Попов предположил, что послы США могли прилететь во Внуково ради встречи Путина и Трампа
Утром во вторник, 25 августа, в московском аэропорту Внуково совершил посадку военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Генерал-майор Владимир Попов предположил в комментарии «Газете.Ru», что транспортник мог доставить представителей делегации для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа или их силовиков.
Борт прибыл в Латвию 23 августа напрямую с американской авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, где базируется президентский Air Force One. Согласно данным сервисов отслеживания, борт с номером RCH4555 вылетел из Риги в 08:50 и приземлился в столице около 10:00.
По словам военного летчика, сейчас идут согласования по проблемным вопросам, связанным с Украиной.
«Могу сказать, что это часть предстоящей возможной будущей встречи Трампа и нашего президента или силовиков Соединенных Штатов Америки и наших силовиков... Я думаю, что сейчас назрели какие-то проблемные вопросы, которые можно решить», — отметил эксперт.
Комментируя остановку борта в Риге, Попов допустил, что там была необходима дозаправка перед возвращением на промежуточный аэродром НАТО.