Военный летчик Попов предположил, что послы США могли прилететь во Внуково ради встречи Путина и Трампа

Утром во вторник, 25 августа, в московском аэропорту Внуково совершил посадку военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III. Генерал-майор Владимир Попов предположил в комментарии «Газете.Ru» , что транспортник мог доставить представителей делегации для организации встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа или их силовиков.

Борт прибыл в Латвию 23 августа напрямую с американской авиабазы Эндрюс под Вашингтоном, где базируется президентский Air Force One. Согласно данным сервисов отслеживания, борт с номером RCH4555 вылетел из Риги в 08:50 и приземлился в столице около 10:00.

По словам военного летчика, сейчас идут согласования по проблемным вопросам, связанным с Украиной.

«Могу сказать, что это часть предстоящей возможной будущей встречи Трампа и нашего президента или силовиков Соединенных Штатов Америки и наших силовиков... Я думаю, что сейчас назрели какие-то проблемные вопросы, которые можно решить», — отметил эксперт.

Комментируя остановку борта в Риге, Попов допустил, что там была необходима дозаправка перед возвращением на промежуточный аэродром НАТО.