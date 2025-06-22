Военный эксперт Живов предположил наличие у Ирана оружия, способного пробить «Железный купол»

Военный эксперт Алексей Живов в интервью Lenta.ru отметил, что точное представление о военном арсенале Ирана, включая его ракетную программу, остается загадкой. Долгое время Иран скрывал свои вооружения, что затрудняет оценку его обороноспособности.

Живов подчеркнул, что Иран обладает мощным оружием, способным пробивать оборону израильской системы ПРО «Железный купол», признанной одной из лучших в мире. Исходя из реакции Ирана на удары Израиля, можно предположить, что у Ирана есть ракеты, способные поразить цели на территории противника.

Эксперт также отметил, что обычные боеприпасы, такие как американская бомба MOAB, хотя и впечатляющи по мощности, не могут сравниться с разрушительностью обычного тактического заряда мощностью 10 килотонн, способного уничтожить все живое и здания в радиусе двух километров.