Военный эксперт Степанов предположил, что покушение на Фицо управлялось извне | 360°

16 мая 2024, 15:26
Военный эксперт Степанов предположил, что покушение на Фицо управлялось извне
Программный директор Академии политических наук Александр Степанов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Эксперт считает, что оно управлялось извне.
По словам Степанова, в процессе могли быть задействованы западные спецслужбы.
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«Даже если он использован был втемную, скорее всего, этот процесс управлялся извне, учитывая мировую практику», — сказал военный эксперт.
Степанов считает, что в покушении на словацкого премьера стоит поискать прокси-исполнителей, тех, кто совершает международные акции терроризма.
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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