Председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» и военный эксперт Роман Шкурлатов прокомментировал новости о подготовке НАТО кампании по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, именно Соединенные Штаты задают тренды в данном направлении для Североатлантического альянса и Европейского союза.

«НАТО, ЕС и отдельные европейские страны, безусловно, равняются на старшего товарища. В некоторых случаях он не старший товарищ, а отец и просто хозяин», — высказался общественник.

Он также отметил, что указанные западные объединения всегда следят за событиями в Белом доме. А там сейчас рассматривают необходимость в дальнейшей поддержке киевского режима, добавил Шкурлатов.