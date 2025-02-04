Военный эксперт Шкурлатов: НАТО и ЕС равняются на США в отношении Зеленского
Председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» и военный эксперт Роман Шкурлатов прокомментировал новости о подготовке НАТО кампании по дискредитации Владимира Зеленского. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам специалиста, именно Соединенные Штаты задают тренды в данном направлении для Североатлантического альянса и Европейского союза.
«НАТО, ЕС и отдельные европейские страны, безусловно, равняются на старшего товарища. В некоторых случаях он не старший товарищ, а отец и просто хозяин», — высказался общественник.
Он также отметил, что указанные западные объединения всегда следят за событиями в Белом доме. А там сейчас рассматривают необходимость в дальнейшей поддержке киевского режима, добавил Шкурлатов.