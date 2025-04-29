Военный эксперт Рожин: удар по порту Шахид-Раджаи затрагивает российские и китайские интересы
Российский военный эксперт Борис Рожин в беседе с радио Sputnik заявил, что удар по порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббасе выгоден Соединенным Штатам и Израилю.
Он назвал это место одним из важнейших азиатских портов, где реализуются военные и экономические проекты. По его словам, удар затрагивает иранские, российские и китайские интересы.
Собеседник добавил, что в данный момент Иран находится в уязвимом положении. При этом он пояснил, что России и Китаю невыгодно ослабление Ирана из-за дальнейшего ослабления БРИКС.
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