Военный эксперт Рожин: удар по порту Шахид-Раджаи затрагивает российские и китайские интересы

Российский военный эксперт Борис Рожин в беседе с радио Sputnik заявил, что удар по порту Шахид-Раджаи в иранском городе Бендер-Аббасе выгоден Соединенным Штатам и Израилю.

Он назвал это место одним из важнейших азиатских портов, где реализуются военные и экономические проекты. По его словам, удар затрагивает иранские, российские и китайские интересы.

Собеседник добавил, что в данный момент Иран находится в уязвимом положении. При этом он пояснил, что России и Китаю невыгодно ослабление Ирана из-за дальнейшего ослабления БРИКС.