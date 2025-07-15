Военный эксперт Рожин отметил, что практика таможенных пошлин используется США для проверки реакции

Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказался о политике протекционизма, проводимой администрацией США. Он обратил внимание на действия Вашингтона, последовательно вводящего таможенные пошлины в отношении ключевых торговых партнеров,.

Рожин подчеркнул, что политика Соединенных Штатов строится на «демонстрации силы и определении границ компромисса», на которых готовы остановиться другие страны. Практика применения таможенных пошлин используется для проверки реакции и определения готовности контрагентов сотрудничать с США на выгодных для них условиях.

Анализируя текущую ситуацию, собеседник отметил, что Европа продолжает покупать нефть у России, несмотря на санкции, введенные США и их союзниками. Турцию он назвал ключевым игроком на рынке, осуществляющей перепродажу российской нефти третьим странам, что позволяет ей извлекать прибыль и усиливать собственное влияние.

В отношении Китая Рожин выразил уверенность, что Пекин не намерен уступать требованиям США и готов к дальнейшему противостоянию.