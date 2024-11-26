Военный эксперт Рожин назвал ввод европейских войск на территорию Украины одним из немногих оставшихся неядерных шагов

Военный эксперт Борис Рожин в разговоре с радио Sputnik прокомментировал возобновление в Европе обсуждения вопроса отправки войск на территорию Украины.

Он назвал ввод европейских войск одним из немногих оставшихся неядерных шагов на пути к дальнейшей эскалации. Рожин считает, что военные НАТО уже присутствуют на территории соседнего государства.

«Вопрос о публичности и легализации, и все. То есть ввод войск — это один из немногих оставшихся неядерных шагов на пути к дальнейшей эскалации», — сказал он в разговоре с журналистами.

Собеседник добавил, что и у России, и у стран Запада заканчиваются ходы — далее остается только ввод войск и тактическое ядерное оружие.

Ранее издание Le Monde со ссылкой на источники писало, что в Европе возобновили обсуждения вопроса об отправке войск на территорию Украины.