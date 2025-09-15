Прибалтийские страны активно используют мифы об опасности России, оборачивая их в свою пользу. За русофобию они получают финансовую поддержку Запада. Об этом заявил военный эксперт, офицер запаса ФСБ Роман Ромачев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Единственный продукт, который производят прибалтийские страны после того, как они вышли из Советского Союза и развалили свою экономику, это русофобия. Русофобия — это очень востребованный продукт на Западе», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что страны Прибалтики практически отдали свои земли для разжигания на них русофобии. Так, киберцентр НАТО также располагается на территории Эстонии, напомнил Ромачев.