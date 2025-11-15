Военный эксперт Рамм выразил сомнения относительно эффективности «стены дронов»

На взгляд эксперта, данная технология является лишь маркетинговым ходом и вряд ли сможет успешно применяться в реальных боевых условиях.

«Я всегда говорил, что законы войны, они как законы физики. Вы их не обманете никакими новыми теориями „супер-уникальных“ квантовых ускорителей, которые нарушают основные принципы физики», — отметил специалист.

Как пояснил Рамм, рассчитывать исключительно на беспилотники взамен полноценной военной техники бессмысленно.

Ранее западные партнеры передали Украине технологии для реализации идеи «стены дронов», которая якобы сможет отразить удары российских БПЛА.