Военный эксперт Прохватилов заявил, что Европа не готова к большой войне с Россией

Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в беседе с «Ридусом» прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке Европы к большой войне с Россией.

Военный эксперт считает, что войны в ближайшее время не случится, поскольку Европе необходимо 10–15 лет и триллионы долларов, чтобы быть готовой к военным действиям.

«Кроме того, чтобы увеличить свои военные бюджеты до 2%, как того требует Трамп, нужно порядка семи триллионов долларов, которых у них нет», — добавил Прохватилов.

Найти инженеров, ученых и конструкторов и создать с нуля новые заводы за два-три года просто невозможно, сказал эксперт.