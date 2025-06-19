Военный эксперт Владимир Попов в интервью изданию «Инфо24» оценил ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке. По его мнению, израильские власти серьезно недооценили военно-технический потенциал Ирана, что привело к печальному результату.

Попов подчеркнул, что накануне состоявшегося разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп настоятельно рекомендовал избегать провокаций на Ближнем Востоке. Однако, благодаря политике Джо Байдена, предоставившего Израилю практически неограниченные полномочия, Нетаньяху решил пренебречь советом Трампа и развязал конфликт, последствия которого для Израиля могут оказаться губительными, написал «Ридус».

Оценивая положение дел, Попов отметил, что действия Израиля в отношении Ирана граничат с самоубийством, так как военное превосходство Ирана неоспоримо. Тель-Авив может потерпеть поражение в столкновении с иранскими войсками, что непременно приведет к существенным политическим и военным издержкам для Израиля и всего региона.